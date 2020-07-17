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В Уфе планировали строить моторный завод универсального самолета проекта «Иванов»

ОБЩЕСТВО
Самолет СУ-2 в парке Победы в Москве

Самолет СУ-2 в парке Победы в Москве

Уфимский историк, доцент БашГУ Айрат Багаутдинов обнаружил интересный исторический документ — постановление Комитета обороны при СНК СССР № 154 сс «О развитии авиамоторных заводов НКАП» от 11 июня 1939 года, в котором устанавливаются пункты строительства новых моторных заводов. Как отмечает Багаутдинов, среди других авиазаводов страны в этом документе значится и Уфа. В частности, в Уфе предполагалось строительство моторного завода мощностью 6 000 моторов типа М‑88 для перспективного на тот момент универсального самолета проекта «Иванов».

«Предыстория этого проекта такова, — рассказывает историк. — В 1936 году в СССР стартовал конкурс на разработку нового военного самолета под шифром «Иванов», что подчеркивало простоту его конструкции, надежность в эксплуатации. Имя проекту дал сам Сталин – использовал свой телеграфный адрес. Новая машина должна была выполнять функции штурмовика, бомбардировщика, разведчика. Конструкторская работа, получившая заводское обозначение «СЗ» («Сталинское задание»), велась под руководством Павла Осиповича Сухого. Первый прототип был готов уже через полгода после начала разработки проекта. С 1940 по 1942 года выпускался серийно, было выпущено 893 самолета. Серийные самолеты обозначались ББ-1, а с декабря 1940 года — Су-2».

Постановление Комитета обороны при СНК СССР от 11 июня 1939 года означало, что в стране только два завода авиамоторов — в Уфе и Саратове — выиграли конкурс на производство авиамотора для перспективного по своим летным характеристикам самолета. Это было и высокое доверие – выполнять Сталинское задание. Но надвигающаяся война с фашистами внесла свои коррективы. Подготовка завода для производства авиамоторов М‑88 не пропала даром – в следующем 1940 году Уфимский моторный завод стал дублером Рыбинского моторного завода и был переоборудован для выпуска мотора М 105. Кроме того, с 1940 года до конца Великой Отечественной войны, как установил Айрат Багаутдинов и написал об этом в опубликованном им сборнике «Люфтваффе в небе Башкирии», в немецких справочниках оборонных предприятий СССР Уфимский завод авиамоторов стал именоваться как завод авиационных моторов «Иванов».

Впоследствии Уфимский моторный завод стал одним из крупнейших авиационных предприятий страны — Уфимским моторостроительным производственным объединением. Сегодня ПАО «ОДК-УМПО», входящее в Объединенную двигателестроительную Госкорпорацию Ростех, отмечает свой 95-летний юбилей.

ИА «Башинформ»
Теги: исторический факт. УМПО
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