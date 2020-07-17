Фото: сайт Гострудинспекции РБ В Башкирии погибшие в перевернувшемся тракторе работники были пьяны - Гострудинспекция Фото: сайт Гострудинспекции РБ

В Башкирии Гострудинспекция завершила расследование группового несчастного случая, в результате которого погибли двое работников ижевского предприятия «Славутич». В пресс-службе ведомства напомнили, что трагедия произошла 25 апреля на дороге между деревнями Кунгак и Кунгакбаш Аскинского района. Трактор К-700А, за рулём которого находился 56-летний машинист бульдозера, съехал с гравийной дороги и опрокинулся. В кабине в этот момент находился также 42-летний машинист крана.

Выяснилось, что утром 25 апреля машинист бульдозера выехал на тракторе с буровой с двумя работниками в деревню Кунгак: им требовалось отремонтировать гусеницу сломанного на полпути бульдозера, а затем на месте назначения перегрузить буровое оборудование и вернуться обратно. Путь работников до деревни проходил по лесной дороге, которая была в плохом состоянии. Они ехали медленно, далее началась «гравийка», трактор начал ускоряться и совершать странные манёвры: ехать змейкой. Работники, находившиеся в прицепе, пытались докричаться до водителя, но он скорость не сбавлял, и мужчины решили спрыгнуть на землю. Через некоторое время они увидели, что отдаляющийся трактор стал «вилять», затем выехал на левую обочину, задел ограждение, потом — на правую, и съехал с дороги под откос.

«Подбежав, мужчины увидели, что трактор перевернулся, находящиеся в кабине коллеги не подают признаков жизни, вызвали скорую и полицию. В крови обоих работников, погибших от полученных травм, обнаружен этиловый спирт — у одного в концентрации 3,04 процента, у другого — 2,99, — сообщили в Гострудинспекции РБ. — Установлено, что причинами смертельного несчастного случая стали нарушения правил дорожного движения, дисциплины труда — работники находились в состоянии алкогольного опьянения, неудовлетворительная организация производства работ — водителем не был пройден предрейсовый медосмотр, отсутствовал контроль за работниками предприятия».

За допущенные нарушения требований охраны труда виновных лиц привлекли к административной ответственности.