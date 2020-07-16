В Башкирии Иглино на один день стало «Территорией женского счастья»

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Встречали гостей и задавали настроение коллективы «Территории музыки», а на фотовыставке «Территория успешных женщин» можно было наблюдать и находить себе примеры для подражания, вдохновения среди своих землячек.

На площади перед РДК работала творческая площадка «Территория Поэзии», где можно было послушать известные стихотворения или выступить со своим авторским материалом. Воспитанники студии творческого развития Константина Хабенского «Оперение/Хахачу» удивляли зрителей своей энергией и артистизмом.

Тут же развернула свои яркие ряды выставка-ярмарка «Территория ремесленного искусства». Мастера делали куклы для игр с детьми, куколки-обереги, национальную одежду и этнические аксессуары, было представлено вязание, вышивание, пряжа, валяние войлока, лоскутное шитье, травничество.

В Доме культуры была организована «Территория осознанных родителей» – лектории, где посетители мероприятия могли почерпнуть важную информацию от ведущих специалистов разных сфер деятельности.

«Лето и дети» – так называлась лекция от врача-педиатра, основателя Школы здоровья Babydoctor school Гульнары Идрисовой, во время которой она рассказала о простых правилах безопасного лета для детей и ответила на вопросы родителей.

О теме женского здоровья и шагах для его сохранения на всю жизнь говорил врач акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра Динар Габдрахманов.

Особое внимание уделили лекциям о первых годах жизни малыша – специально для будущих мам и молодых родителей выступила врач-неонатолог, педиатр, директор благотворительного фонда «Особенные дети» Файруза Латыпова. А о развитии детей от года до трех лет, о диагностике развития говорила дефектолог, директор АНО ДПО Институт абилитации Лена Хайритдинова.

Заинтересованные в улучшении взаимоотношений с детьми-подростками родители слушали лекцию психолога Ольги Денисенко о том, как стать другом для подростка, как поступать родителю в этот непростой период жизни ребенка.

Территория красоты и стиля в этот раз была специализирована для работников сферы образования – стилист Юлия Фролова провела мастер-класс по стилю, учитывая всю специфику работы педагогов.

Работали консультационные площадки, где можно было получить квалифицированную помощь психолога. Искандер Мустафин, психолог, медиатор Республиканского ресурсного Центра «Семья» и Альбина Яматина, психолог Службы семьи в Иглинском районе отвечали на вопросы о взаимоотношениях между супругами, детьми и родителями, и помогали обратившимся понять, что можно сделать для улучшения семейного микроклимата.

Одним из значимых пунктов программы стал круглый стол на тему «Многодетные не значит малоимущие». О повышении статуса многодетных семей, о насущных вопросах, проблемах и методах их разрешения говорили участники круглого стола, в число которых вошли супруга главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова, министр семьи, труда и социальной защиты населения – заместитель премьер-министра правительства РБ Ленара Иванова, глава администрации Иглинского района Николай Самойленко, представители общественных организаций, духовенства, многодетных семей.

«В этот раз открытая академия прошла не столь массово, как все мы привыкли – ведь важно было учесть все требования, предъявляемые к мероприятиям, проводимым в период пандемии. Соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора – измерялась температура тела. На лекциях соблюдался масочный режим и социальная дистанция. Условия проведения немного изменились и, к сожалению, не позволили принять всех желающих», — прокомментировали организаторы проекта.

Республиканский проект «Территория женского счастья» стал одним из победителей конкурса грантов главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества, а также одним из победителей конкурса президентских грантов. Представители фонда «Территория счастья» подчеркнули, что с поддержкой Фонда президентских грантов и Фонда содействия гражданскому обществу РБ в 2020 году «Территория женского счастья» посетит города и районы нашей республики.