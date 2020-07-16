Фото: социальные сети В Благовещенске завершается капремонт здания Детского образовательного технопарка Фото: социальные сети

Детский образовательный технопарк в Благовещенске стал похож на своего спутника — здание Кванториума, который открылся в городе в 2018 году. Оба здания теперь выглядят очень узнаваемо. Глава администрации Благовещенского района Олег Голов отметил, что в новом учебном году ребята будут заниматься научной деятельностью и творчеством в новых отремонтированных аудиториях. На капитальный ремонт здания Детского образовательного технопарка в Благовещенске из местного бюджета выделили почти 10 млн рублей.

В здании провели капитальный ремонт системы отопления и водоотведения, заменили двери, провели ремонт стен, идет монтаж вытяжки. Не остались без внимания и входные группы. Для маломобильных групп граждан оборудовали электрический подъемник, заменили ограждение на территории и тротуарную плитку. Преобразился и фасад здания. В настоящее время работы по благоустройству прилегающей территории завершаются.