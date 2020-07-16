Фото: администрация Уфы В Уфе из-за аномальной жары работают более 80 поливомоечных машин Фото: администрация Уфы

81 поливомоечная машина охлаждает Уфу во время аномальной жары. Как сообщили синоптики Башгидрометцентра, в последние дни в столице Башкирии столбики термометров выше нормы на 10-12 градусов.

Чтобы сохранить зеленые насаждения, дорожное полотно и облегчить жизнь в душном мегаполисе, поливомоечные машины выезжают на маршруты два раза в день – до 8 часов утра и после 17 часов.

Напомним, на территории Уфы действует ограничение движения большегрузов, когда температура воздуха превышает 32 градуса. Движение разрешается с 22:00 до 10:00 часов.