Фото: Олег Яровиков В Башкирии число инфицированных COVID-19 достигло 6134 Фото: Олег Яровиков

Число больных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось за последние сутки на 57 человек и достигло 6134, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Выздоровели в Башкирии с начала пандемии 4320 человек, 65 из которых за последние сутки.

Число активных больных в настоящее время составляет 1795.

Число умерших от коронавирусной инфекции — 20 человек.

В целом по России выявлено с начала пандемии 752 797 больных COVID-19. За весь период от коронавируса скончались 11 937 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6 428 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки по России зафиксировано 167 летальных случаев.