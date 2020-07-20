Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.71

EUR 81.68

20 июля Понедельник

Уфа   °

Молния
19.07.20: всего с COVID-19 - 6307, за сутки - 58 новых заражений, выздоровело 4630 (+11 за сутки), количество умерших - 21
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

УрФУ заплатит до 30 000 рублей стипендии талантливым первокурсникам

ОБЩЕСТВО

Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) запустил программу стимулирования талантливых первокурсников 2020 года. Стипендии от 10 до 30 тысяч рублей будут выплачиваться ежемесячно поступившим в вуз высокобалльникам и олимпиадникам. Первый шаг для получения поддержки — регистрация в личном кабинете абитуриента.

На ежемесячную повышенную стипендию в 10 000 рублей могут рассчитывать абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ: 265 и выше для инженерно-технических и естественно-научных направлений, 280 и выше для гуманитарных и экономических. Такая стипендия положена как бюджетникам, так и контрактникам.

Получат поддержку также победители и призеры олимпиад школьников из перечня Минобрнауки, зачисленные в университет без вступительных испытаний, ее сумма составит 20 000 рублей ежемесячно. Стипендия в 30 000 рублей будет назначена поступившим в УрФУ победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также членам сборных команд.

«Мы всегда поддерживаем талантливых ребят и уверены, что такие стипендии — лишь первое подспорье к успешной студенческой жизни. Если и дальше хорошо учиться, проявлять себя в науке и общественной деятельности, вы сможете претендовать на одну или даже несколько именных стипендий», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

«УрФУ поддержит и абитуриентов, поступающих на контрактной основе. Для этого предусмотрена гибкая система скидок в зависимости от баллов вступительных испытаний. Также впервые в 2020 году вуз запустил грантовую поддержку абитуриентов отдельных направлений в области экономики и управления. Талантливым ребятам университет покроет стоимость обучения полностью или частично в зависимости от результатов ЕГЭ», — прокомментировала директор центра нового приема УрФУ Юлия Борисовна Попова.

Рассчитать стоимость обучения со скидкой поможет специальный калькулятор в личном кабинете абитуриента УрФУ. Также сервис поможет выбрать подходящие образовательные программы, сформировать необходимый пакет документов и в онлайн-режиме отправить их в приемную комиссию.

ИА «Башинформ»
Теги: УрФУ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии разыскивается 10-летняя Екатерина Столбова
В Башкортостане волонтеры объявили о поиске маленькой девочки. По данным группы «Лиза Алерт. Башкортостан», 10-летняя Екатерина Столбова пропала 19 июля
В Башкирии пропавший у реки 6-летний мальчик погиб
В Башкирии трагически завершили поиски пропавшего у реки Ашкадар 6-летнего мальчика. В группе «Поисково-спасательный отряд «Отклик» «ВКонтакте» днем 19 и
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общественного питания
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров. В них включена возможность дистанционного заказа без чаевых. Со
В Башкирии за сутки выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19
В Башкортостане общее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 6 307. По данным оперативного штаба стопкоронавирус.рф, за послед
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть