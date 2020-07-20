УрФУ заплатит до 30 000 рублей стипендии талантливым первокурсникам

Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) запустил программу стимулирования талантливых первокурсников 2020 года. Стипендии от 10 до 30 тысяч рублей будут выплачиваться ежемесячно поступившим в вуз высокобалльникам и олимпиадникам. Первый шаг для получения поддержки — регистрация в личном кабинете абитуриента.

На ежемесячную повышенную стипендию в 10 000 рублей могут рассчитывать абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ: 265 и выше для инженерно-технических и естественно-научных направлений, 280 и выше для гуманитарных и экономических. Такая стипендия положена как бюджетникам, так и контрактникам.

Получат поддержку также победители и призеры олимпиад школьников из перечня Минобрнауки, зачисленные в университет без вступительных испытаний, ее сумма составит 20 000 рублей ежемесячно. Стипендия в 30 000 рублей будет назначена поступившим в УрФУ победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также членам сборных команд.

«Мы всегда поддерживаем талантливых ребят и уверены, что такие стипендии — лишь первое подспорье к успешной студенческой жизни. Если и дальше хорошо учиться, проявлять себя в науке и общественной деятельности, вы сможете претендовать на одну или даже несколько именных стипендий», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров .

«УрФУ поддержит и абитуриентов, поступающих на контрактной основе. Для этого предусмотрена гибкая система скидок в зависимости от баллов вступительных испытаний. Также впервые в 2020 году вуз запустил грантовую поддержку абитуриентов отдельных направлений в области экономики и управления. Талантливым ребятам университет покроет стоимость обучения полностью или частично в зависимости от результатов ЕГЭ», — прокомментировала директор центра нового приема УрФУ Юлия Борисовна Попова.

Рассчитать стоимость обучения со скидкой поможет специальный калькулятор в личном кабинете абитуриента УрФУ. Также сервис поможет выбрать подходящие образовательные программы, сформировать необходимый пакет документов и в онлайн-режиме отправить их в приемную комиссию.