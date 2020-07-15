Башкирия отправила в Вооруженные Силы России более 5 тысяч новобранцев

Башкирия отправила в Вооруженные Силы Российской Федерации более 5 тысяч юношей. Это самое большое количество новобранцев по сравнению с другими регионами Центрального военного округа. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводился с 1 апреля по 15 июля.

Военный комиссар Башкирии Игорь Харченко отметил, что в целях недопущения коронавирусной инфекции военкомат предпринял беспрецедентные меры. В воздушных судах, поездах и автобусах предварительно проводилась дезинфекция. Перед отправкой к местам прохождения службы призывники сдавали тесты на наличие коронавирусной инфекции (первый раз юноши сдавали тест в поликлинике, второй – на Республиканском сборном пункте). В столовой сборного пункта было организовано трехразовое полноценное и сбалансированное питание для будущих военнослужащих.

В весенний призыв случаев выявления коронавирусной инфекции у призывников с Республики Башкортостан не было.

Для недопущения большого скопления призывников в военном комиссариате, кроме железнодорожных и автобусных перевозок, были организованы авиаперелеты к местам прохождения военной службы силами военно-транспортной авиации Минобороны (всего было пять самолетов).

В научные роты весной текущего года с Башкирии отправились семь юношей. Ребята будут проходить службу в Воронеже, Санкт-Петербурге, Сергиевом Посаде и четверо в Анапе.

«Ребята, в особенности из муниципальных районов нашего региона с большим желанием идут служить в армию. Есть молодые люди, которые, имея высшее образование, проходят серьезный конкурсный отбор и идут служить в научные роты. Многие ребята подписывают контракт и продолжают свою деятельность в научных ротах», — подчеркнул военный комиссар Башкирии Игорь Харченко.

С прибывающим молодым пополнением в воинские части спланирован комплекс карантинных мероприятий. Они займут не менее 14 дней. На это время личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трех раз в сутки.