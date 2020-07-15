Фото: пресс-служба администрации г. Уфы В Уфе на улице Комсомольской ограничение движения транспорта продлевается до 31 июля Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

В Уфе на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова по улице Комсомольской ограничение движения автотранспорта продлевается до 31 июля 2020 года. В частности, движение будет закрыто по четырем полосам, сообщили в городской администрации.

Ограничения связаны с реконструкцией улицы Комсомольской, которая была начата в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность объекта составляет 3,84 км.

В рамках реконструкции на участке выполняется большой объем работ. Дорожники здесь завершили работы по строительству ливневого коллектора и устройству газопровода. Сегодня продолжается сборка дорожной одежды, обустройство технических полос и монтаж бортовых камней.

Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.

«Согласно заключенному муниципальному контракту срок окончания дорожных работ по реконструкции улицы Комсомольской – конец 2021 года, — напомнили в столичной администрации. — После завершения горожане получат улицу с хорошим дорожным покрытием, пешеходными дорожками, хорошим освещением и остановочными павильонами. Также на данном участке улично-дорожной сети появятся камеры видеонаблюдения, новые дорожные знаки и указатели».