Фото: Русские витязи Авиационная группа «Русские витязи» выступит в Уфе Фото: Русские витязи

В небе над столицей Башкирии 17 июля горожане смогут наблюдать несколько самолетов Су-35С и Су-30СМ. Они прилетят в Уфу в составе авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» и покажут свою 25-минутную программу над рекой Белой в районе памятника Салавату Юлаеву.

Наблюдать за фигурами групповая «бочка», групповая «петля Нестерова», синхронные бочки, боевые разворот и виражи, в том числе на форсажном режиме работы двигателей, можно будет со смотровой площадки.

«Помимо этого, летный состав покажет парный и одиночный пилотаж, выполнив «колокол», «зеркало», а также ряд элементов с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета», — говорится в официальном сообщении.

Начало выступления в 17.00.