Лилия Гумерова: «Уверена, что наша автономия активно включится в общефедеральную повестку»

Первое заседание Совета Федеральной национально-культурной автономии башкир России прошло в онлайн-формате. В мероприятии приняли участие представители администрации главы Республики Башкортостан, члены Совета Федеральной национально-культурной автономии башкир России.

Напомним, учредительный съезд общественной организации прошел в Уфе 4-5 декабря 2019 года. Он был инициирован региональными национально-культурными автономиями башкир и собрал более 50 делегатов и представителей из Москвы, Республики Башкортостан, Челябинской, Свердловской, Волгоградской, Тверской областей, Республики Коми, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Председателем Федеральной национально-культурной автономии башкир России была избрана председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В Совет организации вошли председатели региональных национально-культурных автономий башкир, известные башкирские общественники, представители культуры.

За семь месяцев, прошедших с Учредительного съезда, проведена большая работа по подготовке документов к оформлению организации Министерством юстиции Российской Федерации. Итогом стала регистрация ФНКА башкир в Едином государственном реестре юридических лиц.

«Межнациональный мир и согласие являются важнейшим условием существования любого государства, — отметила на онлайн заседании Совета Лилия Салаватовна. — И здесь с уверенностью можно сказать, что любая национально-культурная автономия в результате своей деятельности работает не только ради интересов одного конкретного народа, но и вносит большой вклад в развитие этнокультурного многообразия и гармонизацию межнациональных отношений. А это — было и остается приоритетным направлением политики государства. И я уверена, что наша автономия активно включится в общефедеральную повестку и также как и другие автономии будем вносить свою лепту в дело по укреплению межнациональной дружбы и единства».

Председатель Федеральной национально-культурной автономии башкир России Лилия Гумерова подчеркнула, что тема межнационального мира и согласия была и остается в центре внимания Совета Федерации.

«Именно национально-культурные объединения, являясь активным сектором гражданского общества, выступают в роли важнейшего связующего звена между государством и обществом. Следует изучить, возможно сегодня необходимо совершенствовать правовое обеспечение деятельности национально-культурных автономий и порядок оказания органами государственной власти поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в сфере межнационального сотрудничества», — отметила сенатор.