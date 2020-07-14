В России инвалиды получат в пользование телефоны и протезы с микропроцессорным управлением

Инвалиды получат современные средства реабилитации.

Перечень технических средств реабилитации пополнился современными специальными телефонами, протезами с микропроцессорным управлением, а также для граждан с диагнозом буллезный эпидермолиз появится возможность вносить специальную одежду в индивидуальную программу реабилитации или абилитации и получать ее бесплатно.

«Мы работаем в тесном контакте экспертным сообществом в области реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями, чтобы бесплатные программы реабилитации включали в себя современные, удобные и отвечающие требованиям времени средства. В частности, если раньше инвалиды с нарушением слуха обеспечивались телефонами лишь с текстовым выходом (функция приема и вывода информации в текстовом формате), то теперь такие граждане смогут бесплатно получать телефоны с навигаторами и функцией видеосвязи, что позволит гражданам с нарушением слуха взаимодействовать в формате видеозвонков», – пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Помимо этого, в список высокофункциональных протезов добавлена новая позиция – протез голени модульный с модулем стопы с микропроцессорным управлением, который автоматически корректирует положение сустава, реагируя на движение ноги. Также предполагается, что протезы нижних конечностей будут изготавливаться сразу для постоянного использования с возможностью замены приемных гильз протезов, что позволит не подбирать временные лечебно-тренировочные протезы, а сразу получить многофункциональный протез. Документом также вводится дифференция количества абсорбирующего белья для детей с учетом их возрастных особенностей.

Необходимые изменения в нормативную базу подготовлены и прошли согласование, сейчас соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте России.

Ранее Минтруд упростил порядок замены средств технической реабилитации для граждан с инвалидностью. Кресла-коляски с электроприводом и аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) теперь не нужно будет направлять на экспертизу перед заменой.