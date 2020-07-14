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В военном комиссариате РБ прокомментировали информацию о толпах призывников в сборпункте

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В военном комиссариате РБ прокомментировали информацию о толпах призывников в сборпункте Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе в сборных пунктах наблюдается скопление призывников, ожидающих своей очереди на отправку к местам службы. Об этом сообщают родственники новобранцев.

«Что творится в нашем Центральном сборном пункте призывников? Они лежат там неделями в эту жару, не могут помыться. С каждым днем призывников все больше, Никуда не отправляют. Они там как шпроты — друг на друге, из казармы не выпускают», — обратилась жительница Башкирии.

«Олег [имя изменено — прим. ред.] сидит с пятницы в сборном пункте, и если до сегодняшнего дня хотя бы кормили их, то сегодня столовая закрылась», — написала уфимка в соцсетях.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в военный комиссариат Башкирии.

«Работа призывных комиссий скорректирована с учетом пандемии. Юноши во время призыва после прохождения всех мероприятий (сдачи анализа на COVID-19, прохождение медицинской комиссии) ожидают своей отправки на Республиканском сборном пункте», — прокомментировали в пресс-службе комиссариата.

Сообщается, что места для размещения призывников оборудованы в военкоматах Орджоникидзевского и Калининского, Октябрьского и Советского районов Уфы и в войсковой части поселка Алкино.

«Размещение новобранцев организовано со строгим соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Весенний призыв завершится 15 июля текущего года и те призывники, которые ожидают своей отправки, уже сегодня отправятся в воинские части», — отметили в военном комиссариате Башкирии.

Ранее «Башинформ» сообщал, что семь призывников из Башкирии отправились на службу в научные роты.

Вероника Нигматуллина
Теги: призыв, военный комиссариат РБ
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