Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.74 ↓

EUR 80.09 ↑

14 июля Вторник

Уфа   °

Молния
14.07.20: всего с COVID-19 - 6014, за сутки - 47 новых заражений, на лечении в стационарах - 310 человек, количество умерших 20 (+1 за сутки)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жесткий контроль и неотвратимое наказание спасут берега рек – спикер парламента Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жесткий контроль и неотвратимое наказание спасут берега рек – спикер парламента Башкирии Фото: Олег Яровиков

Неухоженность мест стоянок, загаженность берегов – такую нелицеприятную картину увидел спикер республиканского парламента Константин Толкачев в минувшие выходные во время сплава по реке Ай.

«Туристов на реке много, и продукцию своих путешествий в большинстве своем они бросают в местах отдыха. Не меньшая проблема – множество деревьев, загубленных из-за использования для костров. Контроля за такими «дровосеками», конечно, никакого, и они всякий раз уходят от ответственности», — поделился он впечатлениями от увиденного на своей странице в Фейсбуке.

Председатель Госусобрания отмечает, что проблема усугубляется с каждым годом.

«Природе наносится колоссальный ущерб. С каждым годом это ощущается все сильнее. Мне есть с чем сравнивать, поскольку бываю в этих местах на протяжении многих лет. Все от элементарной лени, безответственности. Пластиковые бутылки, мешки, консервные банки ведь не сложно забрать с собой, а для костра ограничиться валежником. Уровень культуры, к сожалению, оставляет желать лучшего», — написал спикер.

По мнению Толкачева, уговоры вряд ли помогут решить проблему. Только жесткий контроль за такими «туристами» и неотвратимое наказание могут положить конец этому безобразию, считает он.

ИА «Башинформ»
Теги: экология, туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Роспотребнадзоре Башкирии сообщили места заражения «мышиной лихорадкой»
Чаще всего жители Башкирии заражаются «мышиной лихорадкой» в Уфимском районе и в лесу на Курочкиной горе. Об этом на оперативном совещании в мэрии города
В Башкортостане завершается реновация клуба на родине Шайхзады Бабича
Реновация клуба на родине выдающегося башкирского поэта и общественного деятеля Шайхзады Бабича - села Асяново Дюртюлинского района близится к завершению
Радий Хабиров возмутился ситуацией с пропавшим главой муниципалитета: «Искали с факелами»
Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве РБ 13 июля поручил руководителям муниципалитетов сегодня провести заседания своих оперативных ш
В Башкирии число инфицированных COVID-19 достигло 5 967
В Башкирии число инфицированных COVID-19 приближается к шести тысячам. По данным руководителя республиканского Минздрава Максима Забелина, с момента нача
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть