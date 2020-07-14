Фото: Олег Яровиков Жесткий контроль и неотвратимое наказание спасут берега рек – спикер парламента Башкирии Фото: Олег Яровиков

Неухоженность мест стоянок, загаженность берегов – такую нелицеприятную картину увидел спикер республиканского парламента Константин Толкачев в минувшие выходные во время сплава по реке Ай.

«Туристов на реке много, и продукцию своих путешествий в большинстве своем они бросают в местах отдыха. Не меньшая проблема – множество деревьев, загубленных из-за использования для костров. Контроля за такими «дровосеками», конечно, никакого, и они всякий раз уходят от ответственности», — поделился он впечатлениями от увиденного на своей странице в Фейсбуке.

Председатель Госусобрания отмечает, что проблема усугубляется с каждым годом.

«Природе наносится колоссальный ущерб. С каждым годом это ощущается все сильнее. Мне есть с чем сравнивать, поскольку бываю в этих местах на протяжении многих лет. Все от элементарной лени, безответственности. Пластиковые бутылки, мешки, консервные банки ведь не сложно забрать с собой, а для костра ограничиться валежником. Уровень культуры, к сожалению, оставляет желать лучшего», — написал спикер.

По мнению Толкачева, уговоры вряд ли помогут решить проблему. Только жесткий контроль за такими «туристами» и неотвратимое наказание могут положить конец этому безобразию, считает он.