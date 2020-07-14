В Уфимском районе прокуратура добилась закрытия пансионата для пожилых людей

Прокуратура Уфимского района совместно со специалистами МЧС проверила пансионат для пожилых людей в селе Михайловка.

ООО «Открытие» в арендованном жилом доме площадью 300 кв.м оказывало услуги по уходу за престарелыми с круглосуточным пребыванием 15 человек.

Выяснилось, что помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Эвакуационные выходы и ширина коридора не соответствовали техническим регламентам, помещения отделаны легковоспламеняющимися материалами, отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация и наружное противопожарное водоснабжение.

Учреждение размещалось и эксплуатировалось в черте населенного пункта в жилой зоне, что не соответствует целевому использованию участка, выделенного для размещения индивидуального жилого дома.

По результатам проверки «Открытие» привлекли к административной ответственности по статье «нарушение требований пожарной безопасности» в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Также прокуратура района внесла в адрес руководства пансионата представление о прекращении незаконной деятельности. Требования ведомства удовлетворили.