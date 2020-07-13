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В Уфе на ул.Шота Руставели, 5 устроили геотехнический экран для защиты от разрушения

ОБЩЕСТВО

В Уфе, на улице Шота Руставели, 5, застройщик установил геотехнический экран для защиты от разрушения.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Между администрацией Уфы и ГУП институт «БашНИИстрой» в июне 2020 года заключен договор об обследовании дома № 5 по улице Шота Руставели, сформирована рабочая группа.

Кроме того, УЖХ Орджоникидзевского района проведена очистка подвальных помещений, ведётся подготовительная работа по текущему ремонту кровли, завершение которой планируется в августе

Кроме того, в августе планируется приступить к работам по замене арматуры системы отопления.

По сообщению застройщика, в целях исключения негативного воздействия на расположенные рядом многоквартирные дома выполнены работы по устройству геотехнического экрана и укреплению грунтов по однокомпонентной технологии струйной цементации «Jet-grouting» со стороны дома 5 по улице Шота Руставели. Процесс представляет собой бурение скважин глубиной 20 метров, куда закачивается цементный раствор, таким образом формируется конструкция, называемая «стена в грунте» и предотвращается возможное смещение грунта и деформация фундаментов существующих зданий.

Кроме того, согласно договору с институтом «БашНИИстрой» в период строительства многоквартирного жилого дома в постоянном режиме будет проводиться мониторинг и обследование технического состояния здания, строительных конструкций.

Также специалисты изучают материалы проведенных ранее обследований. По результатам проделанных работ будут приняты меры по дальнейшей судьбе дома.

Напомним, трещины в доме наблюдались еще в 2012 году, и не связаны со строительством.

В феврале 2019 года проведено техническое обследование конструкции, в результате которого установлено, что основной причиной образования трещин в стенах дома стало нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций (отсутствие деформационного шва) и неравномерная осадка фундамента.

Для наблюдения за состоянием дома установлены гипсовые маячки, по которым никаких изменений не наблюдается.

«Администрация города держит данный вопрос на контроле», — подчеркнули в мэрии.

ИА «Башинформ»
Теги: строительство
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