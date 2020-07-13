В Башкирии 14 июля столбики термометров покажут 40-градусную жару
В Башкирии 14 июля столбики термометров покажут 40-градусную жару Фото: Ксения Калинина
В Башкирии, по прогнозам синоптиков, 14 июля ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 18-23 градусов, местами 9-14, днем 31-36, местами сильная жара 38-40 градусов.
На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 метров.