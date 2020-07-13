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Парламент Башкирии внес в Госдуму закон о противодействии «потребительскому экстремизму»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Парламент Башкирии внес в Госдуму закон о противодействии «потребительскому экстремизму» Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания Башкирии разработали и внесли в Госдуму законопроект о противодействии «потребительскому экстремизму» в строительстве.

«В последние годы резко выросло количество судебных исков к застройщикам в связи с несоблюдением стандартов качества строительства. К оценке ущерба привлекаются сомнительные «специалисты», основываясь на заключениях которых, суд взыскивает с застройщиков суммы, несопоставимые с фактическими затратами на устранение недоделок. Главными интересантами в этом процессе являются не столько потребители, сколько юридические компании и экспертные организации. Задача нашего законопроекта – создать четкий механизм взаимодействия сторон при возникновении споров, защитить законные интересы участников долевого строительства и обеспечить баланс интересов», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.

В законопроекте расписан алгоритм действий в случае выявления потребителем недостатков.

«В первую очередь застройщику дается возможность устранить выявленные недостатки, и только если он свои обязательства не исполняет, потребитель вправе потребовать возмещения затрат или соразмерного снижения цены договора, – пояснил Константин Толкачев. – К оценке ущерба предлагается привлекать только экспертов с должным образованием и опытом работы».
По словам председателя парламента, в случае принятия закона покупатели квартир смогут рассчитывать на оперативное устранение строительных недоделок, а застройщики будут застрахованы от взыскивания несопоставимо больших сумм.
«Тем самым будет обеспечена защита интересов обеих сторон: покупателей – от некачественного исполнения застройщиком своих обязательств, строительных организаций – от фактов злоупотребления правом ради нечестной прибыли», – сказал Константин Толкачев.
До внесения в Государственную Думу законопроект был одобрен Советом законодателей Российской Федерации.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ
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