Надежная опора аграриев: Ростсельмаш представит новую технику в Башкирии

Компания Ростсельмаш примет участие в мероприятии «День поля — 2020», которое состоится 16-18 июля 2020 года на базе Чишминского селекционного центра БНИИСХ УФИЦ РАН. Мероприятие уже несколько лет проводит министерство сельского хозяйства республики. Среди гостей мероприятия ожидаются первые лица правительства, управляющие сельхозпредприятий, ферм и животноводческих комплексов региона.

На стенде будет представлена зарекомендовавшая себя техника, знакомая республиканским аграриям. Среди заявленных выставочных образцов — обязательно будут представлены зерноуборочный комбайн ACROS 585, NOVA 340, трактор Ростсельмаш 2375 и RSM 340.

Глава ГКФХ Алексей Шамин приобрел комбайн ACROS 585 год назад и покупкой очень доволен. «За год работы комбайн показал себя только с лучшей стороны: экономичный, мощный и комфортный в управлении. Отличная техника!», — говорит Алексей Шамин.

Директор ООО «Таналык» Николай Фунтиков рассказывает, что в его хозяйстве комбайн NOVA 340 отработал сезон. Тестирование техники пока продолжается, среди положительных качеств называются простое обслуживание, маневренность, наличие компрессора, удобная кабина. «У нас степная зона, урожай обычно не очень большой, поэтому очень мощный комбайн нам не нужен», — говорит Николай Фунтиков.

На мероприятии «День поля – 2020» можно будет посмотреть и новинки компании кормоуборочные комбайны F 1300 и F 2650. Комбайн F 1300 — универсальная агромашина за счет богатой комплектации. Комбайн F 2650 способен убирать все виды силосуемых кормовых культур, обеспечивая максимальное качество конечного продукта. Агромашина пригодна для полей со средней и высокой урожайностью и способна осуществлять уборку кормов на почвах с разной несущей способностью.

В ходе мероприятия сотрудники компании Ростсельмаш проведут консультации для всех заинтересованных по модельному ряду техники.

Мероприятие «День поля – 2020» после Чишминского района пройдет в других районах Башкирии:

Кушнаренковский район с 21 по 22 июля на базе ООО «БашкирАгроинвест»;

Бураевский район с 24 по 25 июля на базе ООО СП «Урожай»;

Хайбуллинский район 28 июля на базе ИП ГКФХ Шаяхметов А.С.;

Салаватский район 31 июля на базе ИП ГКФХ Федоров А.А.;

Белебеевский район с 4 по 5 августа на базе ООО «Северная Нива Башкирия».