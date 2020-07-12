Фото: Валерий Шахов 12 июля на Бельском мосту количество полос на въезд в Уфу увеличится до четырех Фото: Валерий Шахов

В воскресенье, 12 июля, на мосту через реку Белую увеличат количество полос на въезд в город. Это связано с большим потоком автомобилей, возвращающихся в город уфимцев. Также будут дежурить экипажи ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в частности, на новом Бельском мосту будет организовано четыре полосы на въезд в город и две полосы на выезд из него. Реверсивные светофоры будут работать с 14.00 часов.

Экипажи ГИБДД приступят к дежурству с 15.00 часов совместно с эвакуаторами МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» г. Уфы. Их дежурство обеспечено для того, чтобы в случае возникновения ДТП незамедлительно отреагировать и освободить проезжую часть от автомобилей.