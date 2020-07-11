На трассах Башкирии временно ограничили движение большегрузов

В Башкирии введено введено временное ограничение движения большегрузов по автодорогам регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Госкомтранса.

В связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха свыше 32 градусов введено временное ограничение движения по автодорогам регионального и межмуниципального значения с 10 до 22 часов для транспортных средств, которые перевозят тяжеловесные грузы, и нагрузки на оси которых превышают значения, установленные на территории РФ по автомобильным дорогам общего пользования.

Подобные меры применяются в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения.

Напомним, в субботу, 11 июля, в Башкирии ожидается температура воздуха до 38 градусов. В последующие дни жаркая погода сохранится.