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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сформируют перечень земельных участков для объектов придорожного сервиса

ОБЩЕСТВО

В Башкирии сформируют банк земельных участков вдоль трасс регионального и федерального значения для создания на этой территории объектов придорожного сервиса.

Потенциальные площадки лягут в основу земельного банка участков. Они будут находиться в государственной собственности и иметь все необходимые согласования и разрешения. При одобрении того или иного проекта Инвестиционный комитет РБ сможет без торгов предоставить готовую территорию для работы бизнеса. Земельный банк начнёт формироваться уже до 1 сентября. Об этом сообщил министр экономического развития Башкирии Рустем Муратов на встрече главы республики Радия Хабирова с предпринимателями.

Председатель госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев добавил, что в соответствии с концепцией развития сервиса предприниматели смогут использовать рекомендуемые типовые архитектурно-планировочные решения, выполненные в едином стиле с использованием республиканского брендбука и национальной символики Башкортостана. Это позволит повысить узнаваемость республики на туристическом рынке. Варианты исполнения объектов включают как небольшие кафе и заправки, так и крупные многофункциональные комплексы с гостиницами и пунктами автосервиса.

По словам самих предпринимателей, предложенная концепция и меры поддержки будут способствовать развитию придорожного обслуживания, но при этом в ряде дизайн-проектов важно сохранить их индивидуальность. Для комфортной работы бизнеса необходимо также усовершенствовать механизмы налогообложения, определения кадастровой стоимости объектов и размеров арендных платежей.

«По земле у нас ещё недавно была довольно сложная ситуация. Сейчас мы приводим её в порядок. Все платежи должны быть оправданными и экономически обоснованными», — согласился Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: придорожный сервис, земельные участки
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