Глава «Единой России» в Башкирии объявил вознаграждение за информацию об убийцах ветерана

Глава исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров объявил поиски убийц 100-летнего ветерана. Он написал в Фейсбуке гневный пост. Напомним, ЧП произошло накануне в Кигинском районе Башкирии.

«С ужасом узнал о нечеловеческом преступлении. Неизвестные ублюдки ограбили и убили 100-летнего ветерана ВОВ Ивана Несмеянова, проживающего в селе Леуза Кигинского района. Иван Николаевич воевал в составе соединений Забайкальского фронта с милитаристской Японией. Вел активный образ жизни, участвовал в общественной жизни родного села, обладал уникальной памятью, проводил в школах уроки мужества. Проживал он один, но его постоянно навещали две дочери, соцработники и наши партийные активисты. Последний раз наш член местного совета ЕР, активист «Нашей заботы» Айдар Гайфуллин навещал Иван Николаевича 24 июня, подарив ему специальный телефон с большими кнопками и кнопкой SOS для экстренного вызова, но, видимо, он не успел на неё нажать... Сейчас все подробности страшной трагедии выясняют правоохранительные органы. На место трагедии выехал министр МВД Роман Деев».

Рустем Ахмадинуров сообщил, что принято решение объявить по линии «Нашей заботы» вознаграждение за любую информацию о подонках, убивших ветерана.

«Молитесь, сволочи, убившие ветерана, чтобы вас нашли полицейские, а не мы! С сегодняшнего дня мы организуем поиски убийц. За любую достоверную информацию о преступниках мы готовы предоставить вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Это дело не спустится на тормозах и не забудется до тех пор, пока бандиты не будут найдены и сурово наказаны!».

Информацию можно передать в колл-центр «Нашей заботы» по телефону 8 800 201 89 03.