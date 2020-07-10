Башкирия растет в рейтинге АСИ благодаря слаженной командной работе - Александр Дегтярев
Башкирия растет в рейтинге АСИ благодаря слаженной командной работе - Александр Дегтярев Фото: архив
Новый топ регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России был представлен на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под руководством президента России Владимира Путина. Отличный результат Башкортостана, который вошел в десятку лидеров, прокомментировал директор Института стратегических исследований РБ д.э.н. Александр Дегтярев.
«Девятое место в этом рейтинге говорит о том, что буквально за несколько лет республика стала на порядок конкурентоспособнее в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Мы становимся интереснее как для российских, так и для иностранных инвесторов. Опросы общественного мнения, проводимые нашими учеными, также подтверждают, что заметно уменьшилась степень административного давления на бизнес, — подчеркнул Александр Дягтерев, отметив, что по Индексу административного давления регион включен в группу «А» — регионы-лидеры (11 место среди 85 субъектов). В Индексе предыдущего года республика занимала 38-е место — показатель улучшился на 27 пунктов.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата базируется на 44 показателях и с 2014 года проводится по поручению президента страны среди всех 85 субъектов Российской Федерации. Фактически это предпринимательское сообщество субъектов федерации оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса — именно предприниматели являются экспертами АСИ при проведении опросов.
Инвестиционный климат является ключевым критерием принятия решения об инвестировании на конкретной территории, и вхождение в десятку лидеров Агентства стратегических инициатив говорит о благоприятных для инвестора условиях работы. Ученый выделил показатели, по которым произошел основной рост: «Регуляторная среда» и «Институты для бизнеса» — именно они являются важнейшими показателями для принятия бизнес-решений.
«Но главным следствием этого успеха являются не только привлечение многомиллиардных инвестиций, а достижение конкретных результатов, на которые нацеливает регионы глава государства. В немалой степени это инновационное развитие государства. Разработка и внедрение инноваций предполагает тесное взаимодействие власти, науки и бизнеса. Примером успешного центра консолидации этих начал можно назвать территорию особого экономического развития «Алга». Уже сейчас там действуют семь якорных резидентов с портфелем инвестиций на 23 миллиарда рублей, а вклад региона составит еще дополнительно шесть миллиардов рублей, — подчеркивает экономист. — А это и решение социальных вопросов, новые рабочие места, и сбалансированное территориальное развитие — экономический рост муниципалитетов республики».
Отдельно ученый выделяет слаженную работу команды главы региона и масштабные проекты, органично вплетающиеся в стратегические планы, обозначенные Радием Хабировым в «сентябрьском указе» 2019 года. Так, в ближайшем будущем импульс инновационному развитию придадут новые инфраструктурные проекты, такие, как создаваемый научно-образовательный центр мирового развития, объединяющий научный потенциал Башкирии и ближайших регионов.