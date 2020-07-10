Фото: архив Башкирия растет в рейтинге АСИ благодаря слаженной командной работе - Александр Дегтярев Фото: архив

Новый топ регионов​ Национального​ рейтинга​ состояния инвестиционного климата в регионах России был представлен​ на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под руководством президента России Владимира Путина. Отличный​ результат Башкортостана, который вошел в десятку лидеров, прокомментировал директор Института стратегических исследований РБ д.э.н. Александр Дегтярев.

​​«Девятое место в этом рейтинге говорит о том, что буквально за несколько лет республика стала на порядок конкурентоспособнее в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Мы становимся интереснее как для российских, так и для иностранных инвесторов. Опросы общественного мнения, проводимые нашими учеными,​ также подтверждают, что заметно уменьшилась степень административного давления на бизнес, — подчеркнул Александр Дягтерев, отметив, что по Индексу административного давления регион включен в группу «А» — регионы-лидеры (11 место среди 85 субъектов). В Индексе предыдущего года республика занимала 38-е место — показатель улучшился на 27 пунктов.​

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата базируется на 44 показателях и с 2014 года​ проводится по поручению президента страны среди всех 85 субъектов Российской Федерации. Фактически это предпринимательское сообщество субъектов федерации​ оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса — именно предприниматели​ являются экспертами АСИ при проведении опросов.

Инвестиционный климат является ключевым критерием принятия решения об инвестировании на конкретной территории, и вхождение в десятку лидеров Агентства стратегических инициатив говорит о благоприятных для инвестора условиях работы. Ученый выделил показатели, по которым произошел основной рост: «Регуляторная среда» и «Институты для бизнеса» — именно они являются важнейшими показателями для принятия бизнес-решений.​

«Но главным следствием этого успеха являются не только привлечение многомиллиардных инвестиций, а достижение конкретных результатов, на которые нацеливает​ регионы глава государства. В немалой степени это​ инновационное развитие государства. Разработка​ и​ внедрение​ инноваций предполагает тесное​ взаимодействие власти, науки и бизнеса. Примером успешного центра консолидации этих начал можно назвать территорию​ особого экономического развития «Алга». Уже сейчас там действуют семь якорных резидентов с портфелем инвестиций на 23 миллиарда рублей, а вклад региона составит еще дополнительно шесть миллиардов рублей,​ —​ подчеркивает экономист. — А это и решение социальных вопросов, новые рабочие места, и сбалансированное​ территориальное​ развитие —​ экономический рост муниципалитетов​ республики».​

Отдельно ученый выделяет​ слаженную​ работу​ команды главы региона​ и масштабные проекты, органично вплетающиеся в стратегические планы, обозначенные Радием Хабировым в «сентябрьском указе» 2019 года.​ Так,​ в​ ближайшем​ будущем​ импульс​ инновационному​ развитию придадут новые​ инфраструктурные проекты, такие, как создаваемый научно-образовательный центр мирового развития, объединяющий научный потенциал Башкирии и ближайших регионов.