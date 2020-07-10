В Башкирии количество выявленных с начала года ВИЧ-инфицированных превысило тысячу человек

С начала 2020 года в республике выявили 1085 ВИЧ-инфицированных, сообщили в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Из них мужчин – 639 (59%), женщин – 446 (41%). Среди впервые выявленных 61 человек находятся в исправительных учреждениях.

С января по июнь в Башкирии умерло 382 ВИЧ-инфицированных.

В республике зарегистрировано 182 беременных ВИЧ-инфицированных, родилось 172 ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей.

Всего за шесть месяцев 2020 года в Башкирии обследовано на ВИЧ-инфекцию 414 021 человек, охват медицинским освидетельствованием населения составил 10,2%, что на 16,2% ниже, чем годом ранее.

Сейчас показатель заболеваемости ВИЧ по Башкирии составляет 26,78 на 100 тысяч жителей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года заболеваемость снизилась на 24%.