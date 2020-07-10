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Юбилейная «Студенческая весна» в Башкирии пройдет в онлайн-формате

ОБЩЕСТВО

Студентов Башкирии приглашают принять участие в самом творческом проекте лета. 10 июля стартует прием заявок на фестиваль «Студенческая весна Республики Башкортостан – весна Победы».

В этом году региональный этап фестиваля отметит свой 50-летний юбилей. В рамках Года памяти и славы «Студенческая весна» пройдет под общей концепцией 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками конкурсной программы фестиваля могут быть студенты вузов и ссузов, находящихся на территории Башкортостана, и их выпускники 2020 года.

В этом году в программе фестиваля 8 направлений: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика» и «Видео».

Для участия в «Студенческой весне» необходимо до 20 июля пройти регистрацию в разделе «Мероприятия» АИС «Молодёжь России» (https://myrosmol.ru/), заполнить индивидуальную форму регистрации по ссылке https://2020.studvesna.info/festival и прикрепить к ней ссылку на видеозапись своего номера.

Итоги будут подведены в онлайн-формате 1 августа в группе в ВКонтакте https://vk.com/bashmol.

Победители и призеры получат возможность представить Башкортостан на всероссийском этапе «Студенческой весны». Он пройдёт в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября 2020 года.

Контактное лицо — региональный координатор Фестиваля Кристина Першукова, тел. +7 (917) 367-36-25, эл. почта [email protected]

ИА «Башинформ»
Теги: молодежь, Студенческая весна
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