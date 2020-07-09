Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 71.23 ↓

EUR 80.40 ↑

9 июля Четверг

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
09.07.20: всего с COVID-19 - 5778, за сутки - 47 новых заражений. На лечении в стационарах - 405 человек
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают принять участие в празднике «Кумысфест»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жителей Башкирии приглашают принять участие в празднике «Кумысфест» Фото: Олег Яровиков

Жителей Башкортостана приглашают принять участие в Республиканском празднике «Кумысфест». Мероприятие, направленное на этнокультурное развитие, впервые пройдет в онлайн-формате.

К участию в конкурсе приглашаются кумысоделы. Для этого необходимо подготовить и прислать до 27 июля видеозапись (видеоролик) презентации кумыса и его производства. Он должен быть записан в своей местности. Все конкурсные работы будут размещены в специальном плейлисте на youtube-канале. Оценивать работы будет компетентное жюри из числа специалистов в области кумысоделия. Призеров наградят дипломами и подарками Дома дружбы народов Республики Башкортостан.

Проект нацелен на пропаганду и популяризацию национальных обычаев и традиций башкирского народа по приготовлению кумыса, на сохранение и развитие исконно башкирского промысла. Задачами является развитие традиционной отрасли продуктивного коневодства и кумысоделия, увеличение объемов производства, приобщение к истокам традиционной башкирской культуры, обмен опытом производства кумыса и продвижение бренда «Башкирский кумыс».

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Республики Башкортостан, Дом дружбы народов Республики Башкортостан, администрация Калтасинского района и этногруппа «Аргымак» (по гранту Минмолодежи РФ Kumis fest).

Материалы принимаются на адрес электронной почты [email protected] Контактные телефоны: 276-62-75, 8-987-037-78-69.

ИА «Башинформ»
Теги: кумыс, праздник
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии спасатели извлекли из реки Белой утонувшую девочку
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии 6 июля поступило сообщение, что в Бирском районе на реке Белой утонула 14-летняя девочка. Выяснил
Экс-кассиру банка Луизе Хайруллиной, укравшей 25 млн рублей, грозит до 10 лет тюрьмы
Башкирские полицейские завершили расследование уголовного дела против кассирши и ее мужа, похитивших более 25 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщ
В РКБ им.Куватова пациенты попали в давку, ожидая очереди на КТ легких
В Уфе, у входа в РКБ им.Куватова днем 8 июля образовалась очередь на компьютерную томографию легких. Очевидцы сообщают о давке и длительном ожидании про
Три игрока системы ХК «Салават Юлаев» вызваны в молодежную сборную России
Три хоккеиста системы уфимского клуба «Салават Юлаев» вызваны на сборы молодежной сборной России (до 20 лет). В Сочи отправятся нападающий Родион Амиров
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть