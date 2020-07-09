Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии приглашают принять участие в празднике «Кумысфест» Фото: Олег Яровиков

Жителей Башкортостана приглашают принять участие в Республиканском празднике «Кумысфест». Мероприятие, направленное на этнокультурное развитие, впервые пройдет в онлайн-формате.

К участию в конкурсе приглашаются кумысоделы. Для этого необходимо подготовить и прислать до 27 июля видеозапись (видеоролик) презентации кумыса и его производства. Он должен быть записан в своей местности. Все конкурсные работы будут размещены в специальном плейлисте на youtube-канале. Оценивать работы будет компетентное жюри из числа специалистов в области кумысоделия. Призеров наградят дипломами и подарками Дома дружбы народов Республики Башкортостан.

Проект нацелен на пропаганду и популяризацию национальных обычаев и традиций башкирского народа по приготовлению кумыса, на сохранение и развитие исконно башкирского промысла. Задачами является развитие традиционной отрасли продуктивного коневодства и кумысоделия, увеличение объемов производства, приобщение к истокам традиционной башкирской культуры, обмен опытом производства кумыса и продвижение бренда «Башкирский кумыс».

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Республики Башкортостан, Дом дружбы народов Республики Башкортостан, администрация Калтасинского района и этногруппа «Аргымак» (по гранту Минмолодежи РФ Kumis fest).

Материалы принимаются на адрес электронной почты [email protected] Контактные телефоны: 276-62-75, 8-987-037-78-69.