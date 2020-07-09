Фото: пресс-служба ГИБДД РБ В Башкирии 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» врезался в электроопору Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

В Белорецке накануне утром на улице Ф. Алексеева в ДТП пострадали два человека. По данным ГИБДД РБ, 19-летний местный житель за рулём «ВАЗ-21099», предположительно, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Затем автомобиль врезался в электроопору.

В автоаварии пострадали водитель и его 37-летний пассажир. На «скорой» их увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

В ведомстве сообщили, что 8 июля на дорогах Башкортостана зарегистрировано 11 автоаварий, в которых 14 человек получили травмы.