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В Учалинском районе открыли центр русских семейных традиций

ОБЩЕСТВО

Центр русских семейных традиций открыли в селе Вознесенка Учалинского района Башкирии.

Он посвящен святым Петру и Февронии Муромским.

Открытие приурочили к Дню семьи, любви и верности, который также считается днем памяти этих православных покровителей брака.

Центр расположился в здании библиотеки села Вознесенка и с сегодняшнего дня открыт для посетителей. Инициатором появления новой местной достопримечательности стали руководитель Центральной районной библиотеки Лариса Сулейманова и заведующая Вознесенской сельской библиотекой Марина Абрамова. Совместными усилиями сотрудников библиотечной сети один из залов библиотеки превратился в настоящую «русскую избу» со своим красным углом, в котором традиционно разместился иконостас, и печью с крынками и ухватами.

На окнах — вышитые занавески, на полу — домотканные половички, на полках – нарядные рушники. Здесь же можно увидеть прялку, утюг на углях, самовар, керосиновые лампы, лапти, старинные книги.

Экспонаты для музея собирали даже с других регионов.

«Центр создан для знакомства с традициями и обычаями русского народа, воспитания подрастающего поколения на примере устоев традиционной русской семьи. В дальнейшем он будет пополняться новыми экспонатами и предметами декоративно-прикладного творчества. Здесь планируется проведение экскурсий по истории развития села, мастер-классов по различным направлениям народного творчества, а также участие в проектной деятельности», – поделилась планами Лариса Сулейманова.

Сегодня для первых посетителей центра были организованы мастер-классы по изготовлению куклы-оберега и цветка ромашки – символа Дня семьи, любви и верности, продемонстрированы видеоролики об истории села, проведены экскурсии в Свято-Вознесенский храм и к памятнику Александру II.

Село Вознесенка Учалинского района – небольшое, основано в 1755 году. Знаменито памятником архитектуры — Свято-Вознесенским храмом, построенным в 19 веке в русско-византийском стиле, памятником русскому царю Александру II в честь отмены крепостного права, таинственным озером Ворожеич, хранящим воспоминания древних славянских обрядов, старинными купеческими домами.

ИА «Башинформ»
Теги: традиции, семья
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