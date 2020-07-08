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Команда «Янган-Тау»: «Приложим все силы, чтобы сеть геопарков республики росла

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Команда «Янган-Тау»: «Приложим все силы, чтобы сеть геопарков республики росла Фото: Валерий Шахов

Команда геопарка «Янган-Тау» поздравляет жителей республики и в частности Салаватского района с вхождением геопарка во всемирную сеть ЮНЕСКО. Это не только престижно. Для каждого из нас это уникальные возможности – новые рабочие места, шанс открыть свое дело и принимать не только местных, но и иностранных туристов.

«Наша команда прикладывает все свои силы, чтобы сеть геопарков в республики росла и дальше. Мы уже делимся накопленным опытом, знаниями, наработанными контактами с коллегами из другого нашего геопарка – «Торатау». Мы уверены, что вместе мы сможем больше», — сказано в обращении.

Напомним, что республиканский геопарк «Янган-Тау» первым в России и СНГ официально вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО. Этот статус делает геопарк привлекательным для иностранных туристов — лейбл ЮНЕСКО означает, что здесь предоставляются качественные услуги и гарантированно безопасно.

Геопарк – музей под открытым небом, основными экспонатами которого являются горы, пещеры, геологические разрезы, минералы и полезные ископаемые. В отличие от национальных парков, вход в которые ограничен, геопарк предполагает доступность и открытость для посещения туристами.

Среди главных достопримечательностей парка – Мечетлинский разрез – сказа, где видна история развития земли за последние несколько миллионов лет и красивейшая Идрисовская пещера.

Геопарк создан в 2017 году на базе одноименно санатория, занимает территорию Салаватского района республики. В 2019 году подал заявку на вхождение во всемирную сеть ЮНЕСКО и прошел все этапы в рекордно короткие сроки. На территории геопарка «Янган-Тау» развивается оздоровительный, этнографический, спортивный туризм.

Артем Антонов
Теги: Янган-Тау
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