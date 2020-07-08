Семь призывников из Башкирии отправились на службу в научные роты

Фото: пресс-служба Башвоенкомата





Фото: пресс-служба Башвоенкомата

Семь молодых людей из Башкирии в 2020 году отправились служить в научные роты армии России. Призывники будут отдавать долг Родине в Воронеже, Санкт-Петербурге, Сергиевом Посаде и Анапе.

Один из солдат 24-летний Раиль Якупов из Мелеузовского района республики. Парень окончил бакалавриат УГАТУ, магистратуру УГНТУ. За время учебы он написал более 20 научных работ. Последние три посвятил совершенству резервных схем учета нефтепродуктов.

«Увидел в интернете, что есть такая научная рота на берегу Черного моря. Не раздумывая, ближе к сентябрю, заполнил анкету, и вот я отправляюсь туда, куда и хотел. Считаю, что служить необходимо. Без военного билета не найти серьезную работу. Если представится возможность и дальше продолжить свою научную деятельность, то, конечно, останусь», — поделился Раиль.

Всего из Башкирии с 2014 года в научные роты призвано 68 человек.

«Ребята, в особенности из муниципальных районов нашего региона, с большим желанием идут служить в армию. Есть ребята, которые, имея высшее образование, проходят серьезный конкурсный отбор и отправляются в научные роты. Так, например, из 68 юношей, которых мы отправили с 2014 года, порядка 14 человек подписали контракт и продолжили свою научную деятельность», — рассказал военный комиссар Башкирии Игорь Харченко.

Всего за весенний призыв республика отправит на службу в армию более 5 тысяч молодых людей.