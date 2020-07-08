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В 14 районах Башкирии нет ни одного официального пляжа

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В 14 районах Башкирии нет ни одного официального пляжа Фото: ИА «Башинформ»

По оперативным данным Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на 7 июля в Башкортостане произошло 67 происшествий на воде: утонули 19 человек, в том числе три ребенка. Только за 6 июля на водоемах погибли четыре человека, в том числе двое детей. В 2019 году, по состоянию на аналогичную дату, в регионе утонуло 14 человек, в том числе пятеро детей. Об этом стало известно на внеочередном заседании Комиссии под председательством заместителя премьер-министра правительства РБ Ирека Сагитова.

Больше всего происшествий на воде зафиксировано в Уфе, Уфимском, Белорецком, Мелеузовском и Ишимбайском районах.

По словам Ирека Сагитова, ситуация осложняется еще и тем, что для недопущения распространения коронавируса принят ряд ограничений и запретов, касающихся и выезда на курорты. Между тем, муниципалитеты недостаточно отработали ситуацию с открытием пляжей.

«Из 112 запланированных открыто и аттестовано только 75 пляжей. В 14 муниципалитетах не организовано ни одного пляжа. До конца текущей недели данную работу необходимо завершить», – заявил вице-премьер.

Главам муниципалитетов напомнили о том, что необходимо активнее применять меры административного воздействия в отношении правонарушителей за купание в неположенных местах.

ИА «Башинформ»
Теги: безопасность на воде, пляжи
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