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В Уфе по карнизу окна шестого этажа ползал маленький ребенок

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе по карнизу окна шестого этажа ползал маленький ребенок Фото: Ксения Калинина

В Кировском районе Уфы едва не произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Накануне в 17.30 часов в информационно-диспетчерский центр города позвонил очевидец. Он сообщил о том, что на карнизе окна, расположенного на шестом этаже жилого дома №107 по улице Коммунистической, ползает маленький ребенок.

«На место немедленно были направлены экстренные службы города. К счастью, те, кто был дома, вовремя заметили, что в комнате ребенка нет: увидев его в окне, родные успели предотвратить трагедию — вернули малыша в квартиру. Спасателям в пути дали отбой», — рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

На место инцидента были направлены сотрудники полиции.

ИА «Башинформ»
Теги: УГЗ по Уфе
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