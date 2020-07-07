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В больницы пяти городов Башкирии поступят передвижные маммографические кабинеты

ОБЩЕСТВО

В районные больницы Белорецка, Бирска, Кумертау, Нефтекамска и Сибая поступят передвижные маммографические кабинеты российского производства.

Ключи от них вручил глава Башкирии Радий Хабиров 7 июля.

Мобильные комплексы, смонтированные на шасси «КАМАЗ», оснащены всем необходимым оборудованием для автономного использования, в том числе в рамках акции «Поезд здоровья».

«Мы давно приняли решение по закупке оборудования, ожидаем поставку ещё трёх машин. Это современные, удобные комплексы, которые охватят всю территорию республики. Процедура занимает не так много времени. Главное, чтобы женщины нас услышали и регулярно приходили на обследование. В ближайшее время мы вновь начнём направлять в отдалённые населённые пункты медицинские поезда. Раннее выявление рака молочной железы позволяет медикам успешно лечить заболевание, а пациенткам – долго жить полноценной жизнью», — сказал Радий Хабиров.

Как сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин, новая техника обеспечит обследование большого количества женщин, выявляя онкологические заболевания на ранних стадиях.

Всего в 2020 году приобрели восемь передвижных кабинетов на 162 млн рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение
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