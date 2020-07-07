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В Уфе протестующим коммунальщикам пригрозили увольнениями

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе протестующим коммунальщикам пригрозили увольнениями Фото: ИА «Башинформ»

Протестующим ﻿сотрудникам «Службы по содержанию и благоустройству Советского района Уфы» пригрозили увольнениями. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на одного из участников забастовки Фансата Галина.

Как ранее сообщал «Башинформ», 6 июля сотрудники «Службы по содержанию и благоустройству Советского района Уфы» отказались выйти на дежурство и написали жалобу в прокуратуру республики и Гострудинспекцию о нарушении их трудовых прав. Работники протестуют против урезания зарплаты за счет снижения премий. По словам Фансата Галина, оклад урезали сотрудникам еще в январе, пообещав, что зарплата сохранится в прежнем объеме за счет начисления премиальных. «С января итоговые выплаты все равно оказываются меньше прежних, а за июнь у рядовых сотрудников они были меньше минимального размера оплаты труда», — сообщил Фансат Галин изданию.

﻿Второй день более 30 работников МБУ, проводящих уборку территории района, не выходят на работу. Они находятся в помещении актового зала предприятия в ожидании переговоров с руководством учреждения.

﻿Фансат Галин сообщил сегодня изданию, что руководство МБУ вызывало сотрудников и угрожало увольнением. «Я сказал, что у меня предпенсионный возраст, и меня защищает Путин»,— сообщил господин Галин.

﻿Прокуратура Советского района Уфы начала проверку жалобы на урезание премий и сокращения зарплаты сотрудникам МБУ «Служба по содержанию и благоустройству Советского района Уфы».

ИА «Башинформ»
Теги: коммунальщики
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