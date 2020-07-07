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06.07.20: всего с COVID-19 - 5638, за сутки - 47 новых заражений. В стационарах - 412 человек
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В России разработали систему отслеживания контактов COVID-пациентов

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В России разработали систему отслеживания контактов COVID-пациентов Фото: Ксения Калинина

Минкомсвязь России разработала регламент отслеживания контактов больных COVID-19 на основе геолокации и данных мобильных операторов связи. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Для отслеживания ковид-пациента планируется использовать данные министерства здравоохранения о номере телефона пациента. Специализированные алгоритмы помогут выявить по геопозиции и данным операторов людей, с которыми заболевший контактировал в последние две недели. Так, формируется список находящихся в группе риска людей.

«Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД России и Минздрав России», — сообщается в документации проекта.

Как информировало агентство «Башинформ», по последним данным республиканского Минздрава, в Башкирии насчитывается 5 638 больных COVID-19. За последние сутки их стало больше на 47 человек. В стационарах региона сейчас находятся 412 больных коронавирусной инфекцией. Амбулаторно лечатся 1 817 человек. Всего с момента обнаружения коронавируса в республике выписаны с выздоровлением 3 304 человека. От заболевания скончались 19 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Минкомсвязи
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