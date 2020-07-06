Вице-мэр Уфы и экс-глава Чишминского района выдвинуты кандидатами в депутаты Госсобрания

Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"







Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов и бывший глава администрации Чишминского района Флюр Уразметов сегодня официально выдвинуты кандидатами в депутаты по Новиковскому избирательному округу №14 и Металлургическому избирательному округу №35 на довыборах в Госсобрание Башкортостана от «Единой России».

Это решение было принято на заседании президиума регионального политсовета партии. Напомним, места в региональном парламенте стали вакантными, после того как свои полномочия сложили Александр Дегтев и Иван Лавренов.

«Поздравляю кандидатов в депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва, а также желаю им успехов и плодотворной работы в предстоящей избирательной кампании. Готовы помочь со всеми возникающими проблемами», — сказал первый заместитель секретаря регионального отделения партии Константин Толкачев.

Справка:

Хусаинов Салават Сахиевич родился 10 марта 1964 года в селе Зильдярово Миякинского района. Член «Единой России» с 2006 года. После службы в рядах Советской Армии работал в 1990-1998 гг. начальником ЖЭУ-6, ЖРЭУ-5 ПТЖХ Кировского района Уфы, 1998-2002 гг. – директором МУП ЖРЭУ-40 Кировского УЖХ Уфы, 2002-2005 гг. – начальником участка СВДГО ЮЭР филиала «Уфагаз» ОАО «Газ-Сервис», 2005-2012 гг. – первым заместителем главы администрации Ленинского района Уфы, 2012-2013 гг. – начальником Управления по земельным ресурсам администрации Уфы РБ, 2013-2014 гг. – главой администрации Октябрьского района Уфы, с 2014 по настоящее время — первым заместителем главы администрации Уфы.

Уразметов Флюр Зинурович родился 13 мая 1955 года в деревне Ново-Сафарово Чишминского района. Член «Единой России» с 2006 года. В период с 1979 по 1998 гг. занимал различные ведущие должности в сфере сельского хозяйства Чишминского, Мелеузовского районов и города Уфы. В 1998-2000 гг. – внешний управляющий Мелеузовского сахарного завода, 2000-2004 гг. – генеральный директор ОАО «Мелеузовский сахарный завод», 2004-2020 гг. – глава администрации Чишминского района.