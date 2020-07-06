Фото: Олег Яровиков В Башкирии школьные и детские лагеря и детские сады пока не откроются Фото: Олег Яровиков

В Башкирии оснований для открытия школьных и детских лагерей, а также детских садов пока нет. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики заявил Радий Хабиров.

«Уже 23-й день ситуация стабильная, но не меняется дальше в лучшую сторону. Эти цифры говорят о том, что мы стабилизировали ситуацию, но наша деятельность не приводит к снижению количества заболевших. Ситуация не самая лучшая, — отметил Радий Хабиров. — В текущей ситуации мы не видим оснований о принятии решения об открытии школьных и детских лагерей. То же самое касается детских садиков. Следующий срок отсечения ставим 15 июля, пока будем наблюдать».

Глава республики призвал к повсеместному соблюдению масочного режима.