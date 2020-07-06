Фото: Ксения Калинина В Башкирии на территории детской поликлиники ребенок упал в колодец Фото: Ксения Калинина

В Туймазах накануне 9-летний мальчик упал в колодец. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы – на место прибыли спасатели. По имеющейся информации, дети играли на территории детской поликлиники, в какой-то момент один из мальчиков оступился и упал в открытый канализационный колодец глубиной около 5 метров.

Приехавшие на место происшествия работники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС нашли в колодце не только ребёнка, но и мужчину. Они установили треногу и подняли на поверхность сначала ребёнка, а затем и мужчину.

«Оказалось, что мужчина, проходя мимо, услышал крики ребёнка. Не раздумывая, он спустился вниз к мальчику, но поднять его на поверхность не смог. Оставшись в колодце с ребёнком, мужчина всячески подбадривал и успокаивал», — пояснили в пресс-службе Госкомитета.

Спасатели передали мальчика бригаде скорой помощи.