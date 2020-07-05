Четырем врачам из Башкирии присвоено звание "Заслуженный врач Карачаево-Черкесии"

Высокие государственные награды из рук Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова получили Руслан Гумеров, Салават Уметбаев, Евгений Кустов, Константин Золотухин

Бригада из 17 врачей из Уфы отправлена в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) для помощи медикам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

По обращению Главы КЧР Рашида Темрезова к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в КЧР направлены 17 высокопрофессиональных врачей из Башкортостана.

Три недели наши врачи оказывали помощь коллегам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.