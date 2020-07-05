Фото: автор Следующая неделя в Башкирии будет жаркой Фото: автор

На следующей неделе в Башкирию после затянувшейся полосы похолоданий, придет жаркая погода. По данным портала gismeteo.ru, понедельник, 6 июля будет прохладным и дождливым, но уже на следующий день небо расчистится, а воздух в Уфе прогреется до +28. Среда, четверг и пятница прогнозируются безоблачными, в результате чего в центральных районах республики днем установится тридцатиградусная жара. На выходных в Уфе ожидаются грозовые разряды без осадков, а столбик термометра в субботу и воскресенье покажет +29.

Согласно прогнозу, следующая неделя в Башкирии будет самой жаркой с начала лета. Июльская жара в тридцать градусов Цельсия характерна для нашего региона. По данным истории метеонаблюдений, второй летний месяц обычно бывает самым теплым в году.