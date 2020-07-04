В Башкирии за сутки выявили 213 случаев внебольничной пневмонии

В Башкирии растет число больных внебольничной пневмонией. По данным на 4 июля, за сутки пациентов с пневмонией стало больше на 213. Это максимальное количество заболевших пневмонией за сутки, о которых сообщалось.

Выписанных с пневмонией за сутки — 95. ﻿

Всего с 15 марта 2020 года в Башкирии выявлено 10 454 случая внебольничной пневмонии.

Ранее сообщалось, что ﻿﻿в первом квартале этого года в Башкирии зарегистрировано 2 129 случаев пневмонии против 3 631 случая за январь-март 2019-го.