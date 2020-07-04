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4 июля Суббота

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Молния
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Молния
04.07.20: всего с COVID-19 - 5543, за сутки - 46, выздоровели - 3261. Пневмонии: всего - 10667, за сутки - 213
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В Башкирии за сутки выявили 213 случаев внебольничной пневмонии

ОБЩЕСТВО

В Башкирии растет число больных внебольничной пневмонией. По данным на 4 июля, за сутки пациентов с пневмонией стало больше на 213. Это максимальное количество заболевших пневмонией за сутки, о которых сообщалось.

Выписанных с пневмонией за сутки — 95. ﻿

Всего с 15 марта 2020 года в Башкирии выявлено 10 454 случая внебольничной пневмонии.

Ранее сообщалось, что ﻿﻿в первом квартале этого года в Башкирии зарегистрировано 2 129 случаев пневмонии против 3 631 случая за январь-март 2019-го.

ИА «Башинформ»
Теги: пневмония
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