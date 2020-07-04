В Башкирии в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов с COVID-19

С диагнозом новая коронавирусная инфекция остаются в больнице ﻿383 жителей Башкирии. У 26 из них состояние оценивается как тяжелое.

По данным республиканского Минздрава, 7 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. На амбулаторном лечении по состоянию, на 4 июля, находятся 1793 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Помимо этого в Башкирии ведут статистику заболеваемости внебольничной пневмонией. Количество случаев с внебольничной пневмонией — 213 человек. Это максимальное количество заболевших пневмонией, о которых сообщалось.

Выписанных с пневмонией за сутки — 95. ﻿

Всего с 15 марта 2020 года в Башкирии выявлено 10 454 случая внебольничной пневмонии.

Ранее сообщалось, что ﻿﻿в Башкирии растет число больных пневмонией.