В Башкирии в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов с COVID-19
С диагнозом новая коронавирусная инфекция остаются в больнице 383 жителей Башкирии. У 26 из них состояние оценивается как тяжелое.
По данным республиканского Минздрава, 7 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. На амбулаторном лечении по состоянию, на 4 июля, находятся 1793 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Помимо этого в Башкирии ведут статистику заболеваемости внебольничной пневмонией. Количество случаев с внебольничной пневмонией — 213 человек. Это максимальное количество заболевших пневмонией, о которых сообщалось.
Выписанных с пневмонией за сутки — 95.
Всего с 15 марта 2020 года в Башкирии выявлено 10 454 случая внебольничной пневмонии.
Ранее сообщалось, что в Башкирии растет число больных пневмонией.