В Башкирии дело Владимира Санкина об убийстве возможного педофила рассмотрит суд присяжных

Дело жителя Уфы Санкина, обвиняемого в убийстве педофила, рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщил ﻿на своей странице в соцсетях адвокат и член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе.

﻿«Дело Владимира Санкина из Уфы, который обвиняется в убийстве педофила (а я считаю, что обвиняется он в спасении детей) рассмотрит суд присяжных! ‪Я рассчитываю на оправдательный вердикт! Формирование коллегии присяжных начнется уже этой осенью», — написал Горгадзе в соцсетях.

Ранее сообщалось ﻿, что ﻿следователи собрали все материалы дела в отношении уфимца Владимира Санкина, который обвиняется в убийстве педофила. 33-летнего мужчину обвиняют не только в убийстве, но и в разбое.

Преступление произошло 30 января 2020 года. Санкин возвращался домой в тот момент, когда к нему подошли два знакомых подростка и сообщили, что взрослый мужчина хотел совершить развратные действия.

«Обвиняемый решил выяснить отношения с мужчиной. Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

Санкина, по версии следствия, остановили лишь прибывшие на место полицейские. Однако 54-летний мужчина, который совсем недавно вышел из тюрьмы, отбыв срок за педофилию, умер в машине «скорой».

Вину свою Санкин не признал. С ним сегодня работает команда опытных московских адвокатов во главе с юристом знаменитостей Шота Горгадзе.

В отношении погибшего мужчины было также возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», но прекращено в связи со смертью обвиняемого.