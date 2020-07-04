Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.49 ↓

EUR 79.22 ↑

4 июля Суббота

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
04.07.20: всего с COVID-19 - 5543, за сутки - 46, выздоровели - 3261. Пневмонии: всего - 10667, за сутки - 213
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии дело Владимира Санкина об убийстве возможного педофила рассмотрит суд присяжных

ОБЩЕСТВО

Дело жителя Уфы Санкина, обвиняемого в убийстве педофила, рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщил ﻿на своей странице в соцсетях адвокат и член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе.

﻿«Дело Владимира Санкина из Уфы, который обвиняется в убийстве педофила (а я считаю, что обвиняется он в спасении детей) рассмотрит суд присяжных! ‪Я рассчитываю на оправдательный вердикт! Формирование коллегии присяжных начнется уже этой осенью», — написал Горгадзе в соцсетях.
Ранее сообщалось﻿, что ﻿следователи собрали все материалы дела в отношении уфимца Владимира Санкина, который обвиняется в убийстве педофила. 33-летнего мужчину обвиняют не только в убийстве, но и в разбое.

Преступление произошло 30 января 2020 года. Санкин возвращался домой в тот момент, когда к нему подошли два знакомых подростка и сообщили, что взрослый мужчина хотел совершить развратные действия.

«Обвиняемый решил выяснить отношения с мужчиной. Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

Санкина, по версии следствия, остановили лишь прибывшие на место полицейские. Однако 54-летний мужчина, который совсем недавно вышел из тюрьмы, отбыв срок за педофилию, умер в машине «скорой».

Вину свою Санкин не признал. С ним сегодня работает команда опытных московских адвокатов во главе с юристом знаменитостей Шота Горгадзе.

В отношении погибшего мужчины было также возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», но прекращено в связи со смертью обвиняемого.

ИА «Башинформ»
Теги: Санкин, Уфа, Шота Горгадзе
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии по вине горе-матери у двоих ее детей развилось паразитарное заболевание кожи
Прокуратура Агидели инициировала возбуждение уголовного дела по факту жестокого обращения с детьми. Как сообщает издание «Огни Агидели», мать двоих малол
Многодетные семьи Башкирии взамен земли могут получить 250 тысяч рублей без ограничений
Многодетные семьи Башкирии взамен положенных земельных участков могут получить денежную выплату в размере 250 тысяч рублей. На заседании президиума прави
В Башкирии зарегистрирован новый случай смерти от COVID-19
По данным Минздрава Башкирии на 3 июля, в республике зарегистрирован новый случай смерти от COVID-19. На этот раз жертвой опасного вируса стал мужчина 1
В Башкирии утонул пытавшийся переплыть озеро мужчина
﻿2 июля в Мелеузе произошла трагедия на воде. На озере Сапог утонул пьяный 37-летний мужчина. По информации Госкомитета РБ по ЧС, трое мужчин выпивали с
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть