Минобр Башкирии призывает выпускников школ не нарушать порядок проведения ЕГЭ
Минобр Башкирии призывает выпускников школ не нарушать порядок проведения ЕГЭ Фото: ИА «Башинформ»
3 июля в республике прошел Единый государственный экзамен по географии, литературе, информатике и ИКТ. В экзаменах приняли участие 4140 человек, сообщает министерство образования региона. Экзамен прошел в штатном режиме.
По итогам первого дня два участника нарушили порядок проведения ЕГЭ. Участники ЕГЭ были удалены с экзамена, их результаты аннулировали.
Министерство образования и науки РБ напоминает, что за нарушение порядка проведения ЕГЭ предусматривается удаление участника ЕГЭ из пункта проведения экзамена, аннулирование его результатов, а также привлечение к административной ответственности.
В Минобре республики рассказали, что встречаются выпускники, которые пытаются воспользоваться шпаргалками или мобильными телефонами, тем самым «рискуют своими планами на дальнейшее обучение». Сообщается, что во всех аудиториях ведется видеонаблюдение, запись которую можно просматривать до 1 марта следующего года.
«Дорогие наши ребята, за весь период обучения в школе вы получили колоссальные знания, и я уверен, что вы сможете их применить во время сдачи единого государственного экзамена», — обратился к выпускникам министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.