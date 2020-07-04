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Минобр Башкирии призывает выпускников школ не нарушать порядок проведения ЕГЭ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Минобр Башкирии призывает выпускников школ не нарушать порядок проведения ЕГЭ Фото: ИА «Башинформ»

3 июля в республике прошел Единый государственный экзамен по географии, литературе, информатике и ИКТ. В экзаменах приняли участие 4140 человек, сообщает министерство образования региона. Экзамен прошел в штатном режиме.

По итогам первого дня два участника нарушили порядок проведения ЕГЭ. Участники ЕГЭ были удалены с экзамена, их результаты аннулировали.

Министерство образования и науки РБ напоминает, что за нарушение порядка проведения ЕГЭ предусматривается удаление участника ЕГЭ из пункта проведения экзамена, аннулирование его результатов, а также привлечение к административной ответственности.

В Минобре республики рассказали, что встречаются выпускники, которые пытаются воспользоваться шпаргалками или мобильными телефонами, тем самым «рискуют своими планами на дальнейшее обучение». ﻿Сообщается, что ﻿во всех аудиториях ведется видеонаблюдение, запись которую можно просматривать до 1 марта следующего года.

«Дорогие наши ребята, за весь период обучения в школе вы получили колоссальные знания, и я уверен, что вы сможете их применить во время сдачи единого государственного экзамена», — обратился к выпускникам министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

Вероника Нигматуллина
Теги: ЕГЭ
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