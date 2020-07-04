В национальном парке «Башкирия» фотоловушка поймала нескольких животных
Фото: скриншот
В национальном парке «Башкирия» фотоловушка поймала нескольких животных Фото: скриншот
В национальном парке «Башкирия» фотоловушка поймала сразу двух животных.
Как рассказали в нацпарке, на одной лесной тропе 29 июня в объектив попала косуля, которая прогуливалась по лесу.
Через день камера запечатлела медвежонка, который искал еду.
Видео разместили работники нацпарка в соцсетях.
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