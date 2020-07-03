ИЦК назвал процент летальности среди больных COVID-19 в Башкирии





Летальность среди больных коронавирусом в Башкирии за неделю понизилась с 0,35% до 0,33%, по данным Инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Это по-прежнему 13-й результат в ПФО (всего в округе 14 регионов).

Самая высокая летальность в ПФО – в Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях: 2%, 1,4% и 1,2%.

Самая низкая летальность в Татарстане (0,28%), Башкортостане (0,33%), Оренбуржье (0,52%).

Общероссийский показатель — 1,4%. Средний показатель по ПФО – 0,94%.