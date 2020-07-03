Фото: ИА «Башинформ» Налоговые инспекции начинают принимать посетителей - в масках и перчатках Фото: ИА «Башинформ»

Башкирские подразделения ФНС с новой недели начнут принимать посетителей в порядке живой очереди, сообщили в управлении. Прием возобновлен в порядке постепенного снятия ограничений. Граждане будут допускаться только в масках и перчатках.

По-прежнему работают интернет-сервисы и приложения, в которых можно получить практически весь спектр услуг, напомнили в УФНС. Также для решения всех вопросов по налогам и налогообложению можно позвонить в контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).