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Налоговые инспекции начинают принимать посетителей - в масках и перчатках

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Налоговые инспекции начинают принимать посетителей - в масках и перчатках Фото: ИА «Башинформ»

Башкирские подразделения ФНС с новой недели начнут принимать посетителей в порядке живой очереди, сообщили в управлении. Прием возобновлен в порядке постепенного снятия ограничений. Граждане будут допускаться только в масках и перчатках.

По-прежнему работают интернет-сервисы и приложения, в которых можно получить практически весь спектр услуг, напомнили в УФНС. Также для решения всех вопросов по налогам и налогообложению можно позвонить в контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

ИА «Башинформ»
Теги: УФНС по РБ, прием, маски
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