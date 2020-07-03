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Станции контроля качества воздуха в Уфе аккредитовали по международному стандарту

ОБЩЕСТВО

«Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть») аккредитовала по международному стандарту ГОСТ высокотехнологичную систему контроля качества атмосферного воздуха. В её составе – 2 станции контроля качества воздуха. Одна из них установлена в глубине парка нефтехимиков в Черниковке. Место станции выбрано не случайно. С одной стороны, Черниковка находится максимально близко к промзоне. С другой — расположение лаборатории в парке, вдали от автомобильного транспорта, минимизирует искажение показателей.

Станция контроля качества воздуха 24/7 мониторит состояние окружающей среды, учитывает погодные условия, направление ветра и множество других показателей. Через специальные отверстия воздух попадает в газоанализаторы, дальше система начинает проверять пробы воздуха. Сердце станции — современное специализированное оборудование, оно оперативно анализирует химический состав воздуха и превышение ПДК, что позволяет с высокой точностью выявлять источник загрязнения.

Отчеты о состоянии качества атмосферного воздуха поступают в Минэкологии РБ в автоматическом режиме. Также сотрудники министерства могут видеть в режиме онлайн, как меняются показатели в течение суток. В случае превышения ПДК можно отследить конкретный источник загрязнения (предприятие нефтехимии или энергетики, автомобильные выбросы и другие) и принять необходимые административные меры.

«Пост направлен на контроль серверного промышленного узла. В первую очередь, анализ определяет наличие в атмосферном воздухе диоксида серы, сероводорода, аммиака — характерные загрязняющие вещества для предприятий промышленности», — комментирует начальник контроля аналитического отдела промышленных выбросов и атмосферного воздуха Минэкологии РБ Рустам Сабиров.

Если в минэкологии видят, что есть превышение ПДК, принимаются оперативные меры. Сотрудники министерства выезжают на место, чтобы зафиксировать факт превышения и оповестить предприятия о произошедшем.

В минэкологии поясняют, что в последние годы количество ПДК постоянно снижается. «По сравнению с прошлыми годами идет улучшение качества атмосферного воздуха», — говорит Рустам Сабиров.

Это связано, в том числе, с модернизацией промышленного оборудования крупных предприятий, расположенных недалёко от Уфы.

Обе станции смонтированы и оснащены оборудованием на средства «Башнефти» еще в предыдущие годы в рамках Соглашения об охране атмосферного воздуха с Республикой Башкортостан. Но только сейчас фактически уже работающая система получила международную аккредитацию. Специалисты, проводившие аккредитацию системы, проанализировали документацию, провели поверку работы станции и убедились в её надежности и эффективности. Теперь все данные анализируемые системой имеют официальный статус и могут использоваться не только для фиксации превышений верхних границ ПДК, но помогать выявлять загрязнителей воздуха в северной части Уфы.

ИА «Башинформ»
Теги: Башнефть, экология
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