Фото: Олег Яровиков Отставка мэра; нарушения в РКБ; проголосовали даже протестующие - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: «Я очень счастлив»; до Дёмы пустят фуникулёр; чиновника министерства поймали на взятке; как власти поддержат садоводов; когда дети пойдут в школу; муниципальный чиновник совершил махинации на 26 миллионов. Все главные новости недели – в одном материале ИА «Башинформ».

Путин присвоил Уфе почетное звание

2 июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Уфе и еще 19 городам страны. Почетное звание присвоено «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм». Подписи граждан за присвоение звания собирались в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ. «За» высказались более 1,2 млн жителей Башкирии, уточнил «Башинформ». «Не буду скрывать, я очень счастлив», — прокомментировал событие глава региона Радий Хабиров, отметив, что уже «начали думать, что будем делать для закрепления этого статуса в памяти».

В РКБ им. Куватова прокуратура нашла нарушения

На этой неделе прокуратура Башкирии опубликовала итоги проверки РКБ им. Куватова. Выяснилось, что в условиях коронавируса, когда нужно было принять меры по снижению рисков распространения заболевания, в этой больнице не соблюдались санэпидтребования, не принимались меры к обеспечению медперсонала СИЗами. При выявлении больных с симптомами COVID-19 руководство не обеспечило незамедлительный отбор биоматериалов пациентов и не выполнило мероприятия, чтобы инфекция не распространялась дальше. Также ведомство выяснило, что «в республике отсутствовало нормативно-правовое регулирование проведения противоэпидемических мероприятий по мониторингу эпидемиологической безопасности в медорганизациях». В итоге к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, в том числе сотрудники РКБ и Минздрава. Главврач РКБ Эльза Сыртланова уволена по собственному желанию еще до завершения проверки. Также прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела по РКБ и отправила материалы на дополнительную проверку. Как сообщал «Башинформ», ситуацию с заражением COVID-19 врачей и пациентов в РКБ, где 1200 человек оказались на карантине, взяла на контроль Генпрокуратура.

3 июля в Башкирии зарегистрирован новый, 19-й случай смерти от COVID-19 — жертвой вируса стал 65-летний мужчина с гипертонией. Общее число инфицированных COVID-19 достигло 5 497, плюс 47 случаев за сутки.

Проголосовали почти все, даже протестующие

1 июля в Башкирии, как и в стране, прошел основной и последний день голосования по поправкам в Конституцию РФ, начавшегося еще 25 июня. По данным ЦИК РБ на 2 июля, в голосовании приняли участие 2 млн 763 жителя региона, что составляет 90,83%. «За» проголосовали 2 млн 448 тысяч человек, 88,68%. «Против» — почти 293 тысячи человек, или 10,6%. «Для меня Конституция, прежде всего, спокойствие и понимание перспектив развития. У нас всех есть дети, внуки, мы должны понимать, что после себя оставляем», — поделился 27 июня глава Башкирии Радий Хабиров после голосования.

30 июня «Башинформ» сообщил, что урну для голосования привезли даже к протестующим в палаточный лагерь дольщиков «Миловского парка». По словам шеф-редактора «Эха Москвы» в Уфе и члена УИК с правом решающего голоса Руслана Валиева, требуют проверки избирательные участки, явка на которых составила 100%. «Не понимаю, как они умудрились. На участок приходит количество бюллетеней меньше списочного количества. К примеру, мы получили 1850 бюллетеней на 2228 избирателей», — сказал он.

Чиновника министерства с сообщником поймали на взятке

Сибайский следственный отдел предъявил обвинение директору МБУ «Архитектура» и и.о. начальника отдела Комитета по управлению собственностью Минземимущества РБ по Баймакскому району в совершении преступления по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Как узнал «Башинформ», директор МБУ предложил знакомому риэлтору за взятку в 200 000 руб. поспособствовать клиенту в победе на торгах на право аренды муниципальных земельных участков под индивидуальное жилое строительство. Затем директор с этим предложением пришел к приятелю — чиновнику Минземимущества. Тот дал согласие. Риэлтор сначала тоже согласилась, но потом обратилась в правоохранительные органы. 18 июня после получения взятки в 150 000 рублей обвиняемых задержали сотрудники УФСБ. На допросе директор «Архитектуры» «выдал» своего сообщника — второго фигуранта уголовного дела. Обвиняемые под стражей.

О продлении самоизоляции и возвращении к нормальной жизни

На этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, он продлил до 12 июля режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. С 1 июля возобновили работу рестораны общепита в торговых центрах, имеющие отдельный вход. Но под запретом работа фуд-кортов. Открытие пришкольных лагерей перенесено с 1-го на 15 июля. С 29 июня абитуриенты могут подать документы в вузы лично. При этом маски обязательны в транспорте, госучреждениях, МФЦ и магазинах. Минздрав РФ допустил возвращение к нормальной жизни после пандемии только к февралю 2021 года.

Мэр досрочно ушел в отставку

1 июля мэр Белорецка Сергей Поляков досрочно оставил свои полномочия по собственному желанию. Местные депутаты возложили обязанности мэра на начальника отдела благоустройства администрации города Кирилла Егупова. Новым председателем горсовета Белорецка стал Данис Яганшин, добавили в «Башинформе».

Хабиров: «Это делает нас сильнее»

30 июня в Уфе прошел Первый Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». Он стал первым масштабным мероприятием в России, организованным после смягчения ограничений в связи с пандемией. Новые контуры посткоронавирусной реальности в Уфе обсуждали 50 экспертов. Среди них министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замглавы Минстроя РФ Максим Егоров, директор Московского центра урбанистики Сергей Капков. В онлайн-режиме к мероприятию подключились заммэра итальянского Милана и мэр турецкого Измира. В частности, на форуме представили проект Евразийского научно-образовательного центра и студенческого кампуса на 5 тысяч человек в Дёме. Центр предполагает создание экосистемы для развития и поддержки талантливой молодёжи в сфере науки и образования, реализацию комплексных программ совместно с предприятиями. В его состав вошли 6 уфимских университетов, структуры УФИЦ РАН, компании «Интер РАО», «Газпром», «Башнефть», «ОДК-УМПО». Между территорией кампуса в Дёме и площадкой у памятника Салавату Юлаеву будет функционировать фуникулёр, рассказали в «Башинформе».

Также на форуме прошла презентация геопарка «Торатау». «Это уникальный проект, который обладает огромным потенциалом», — пояснил Радий Хабиров. Еще участники форума предложили построить в Уфе футбольный стадион по типу «шведского стола», «где каждый желающий сможет попробовать себя в разных видах спорта». Согласно подписанным на форуме соглашениям, развитием общественных территорий Уфы займется Московский центр урбанистики. А мониторинг реализации госпрограмм в Башкирии будет проводить Аналитический центр при Правительстве РФ. В завершение Радий Хабиров сообщил, что форум урбанистики в Уфе будет проходить каждый год. «Это делает нас сильнее, делает нас современнее», — сказал он.

Налоговика обвиняют в миллионной взятке

27 июня Следком Башкирии предъявил обвинение налоговому инспектору по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере». Как узнал «Башинформ», в мае 2020 года обвиняемый предложил директору двух фирм Уфы за незаконное вознаграждение в 1,75 млн рублей не проводить в полном объеме всех мероприятий предстоящего налогового контроля. Директор согласилась, однако позже обратилась в полицию. 23 июня налоговик попытался получить деньги через своего родственника, но последнего задержали сотрудники МВД. Позже обвиняемый также был задержан.

Господдержка садоводов и новые правила продажи алкоголя

На этой неделе Госсобрание приняло закон «о ведении гражданами садоводства и огородничества», которым предусмотрены меры поддержки садоводов со стороны исполнительной власти Башкирии. Среди них организация снабжения садовых товариществ тепловой и электроэнергией, водой, газом, топливом, обеспечение водоотведения, финансирование кадастровых работ, передает «Башинформ».

А с 1 июля в республике действует новый порядок розничной продажи алкоголя. «До сих пор ежедневная продажа алкоголя у нас прекращалась в 22 часа и возобновлялась в 10 утра. С 1 июля будет действовать только ограничение, установленное на федеральном уровне: с 23.00 до 08.00 часов», – пояснил изменения в законе спикер парламента Константин Толкачев.

Чиновник совершил махинации с землей на 26 миллионов

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по работе с отдаленными территориями Кировского района по статьям «мошенничество в особо крупном размере», «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями». Злоумышленник, до 2003 года глава Искинского сельсовета, в 2014 году подделал распоряжения о предоставлении своим родственникам семи земельных участков площадью более 2 га и стоимостью свыше 26 млн рублей. Для этого он использовал печатную машинку и оттиск печати муниципалитета, уточняет «Башинформ». Чиновник уволен. Уголовное дело направят в суд.

Про ЕГЭ и когда дети пойдут в школу

3 июля, на месяц позже обычного из-за пандемии, началась очная сдача ЕГЭ. До 25 июля ЕГЭ будут сдавать более 19 тысяч выпускников Башкирии. По данным «Башинформа», самыми популярными предметами стали русский язык (90%), профильная математика (58,5% участников) и обществознание (37,3%).

Также в Минпросвещения заверил﻿и, что 1 сентября дети пойдут в школу в обычном режиме, при условии усиления мер эпидемиологической защиты.